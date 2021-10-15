PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-37 ile Eren-8 Operasyonu düzenlendi.
Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında çok sayıda yaşam malzemesi, mutfak tüpü, el testeresi, iki akü, 52 kilogram amonyum nitrat ve 50 santimetrelik kablonun bulunduğu 3 bidon ele geçirildi.
Bidonlardaki malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.