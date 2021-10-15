PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler
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PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-37 ile Eren-8 Operasyonu düzenlendi.

Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında çok sayıda yaşam malzemesi, mutfak tüpü, el testeresi, iki akü, 52 kilogram amonyum nitrat ve 50 santimetrelik kablonun bulunduğu 3 bidon ele geçirildi.

Bidonlardaki malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler
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