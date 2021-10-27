Adana'da stajını tamamlayan 30 avukat ruhsatlarını aldı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 30 avukata ruhsatları verildi.
Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 30 avukata ruhsatları verildi.
Baro Başkanı Semih Gökayaz, adliyenin konferans salonundaki törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını takdim etti.
Avukatlara cübbelerini ise staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.
Gökayaz, başarılar dilediği avukatlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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