Adana'da stajını tamamlayan 30 avukat ruhsatlarını aldı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 30 avukat ruhsatlarını aldı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 30 avukat ruhsatlarını aldı

Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 30 avukata ruhsatları verildi.

Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 30 avukata ruhsatları verildi.

Baro Başkanı Semih Gökayaz, adliyenin konferans salonundaki törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını takdim etti.

Avukatlara cübbelerini ise staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.

Gökayaz, başarılar dilediği avukatlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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