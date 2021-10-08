Adana'da stajını tamamlayan 25 avukat mesleğe başladı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 25 avukat mesleğe başladı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 25 avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 25 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

ADANA (AA) - Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 25 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Baro Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Gökayaz, yeni avukatlardan meslek etiği ve kurallarına bağlı kalmalarını istedi.

Avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.??????????????

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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