Adana'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı - Haberler
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Adana'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı

Adana'da gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 27 kişi yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 27 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, asayiş, terör ve kaçakçılık olayları gibi suçların önlenmesi için huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 4 bin 900 kişi sorgulandı, 132 iş yeri ve 2 bin 819 araç kontrol edildi.

Yapılan sorgulamada 27 kişinin arandığı belirlenirken, arananlardan biri adliyeye sevk edildi. 77 araca ise 63 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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