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Adana'da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi

Adana'da gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 54 tabanca fişeği, 5 piyade tüfeği fişeği, 34 piyade tüfeği boş kovanı ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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