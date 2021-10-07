Adana'da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 54 tabanca fişeği, 5 piyade tüfeği fişeği, 34 piyade tüfeği boş kovanı ve tabanca şarjörü ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri