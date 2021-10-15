Adana'da görme engelliler için bisiklet turu etkinliği

Londra'da, 1921 yılında trafik kazasında görme yetisini kaybeden fotoğraf sanatçısı James Biggs'in, toplumun kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla başlayan ve her yıl 15 Ekim'de kutlanan 'Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü' nedeniyle Türkiye'de de çeşitli etkinlikleri düzenlendi. Adana'da Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü, Seyhan Lions Kulübü ve Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü üyeleri bir araya gelerek, görme engelli bireylerin de katıldığı 19 kilometrelik bisiklet turu tertip etti. Etkinlik öncesi kentteki tren garı önünde toplanan katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 görme engelli birey de tandem (ikili) bisiklet ile tura katıldı.

Seyhan Lions Kulübü Başkanı Değer Kurt ise çok anlamlı bir günde, çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Kurt, farkındalık yaratmak için çaba harcadıklarını belirtti. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy da pilotluk yapacağını belirterek "Bisikletle ilerlerken görme engelli dostumuzun gözü olacağız" dedi.