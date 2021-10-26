Adana'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli kadınlara kanser taraması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli kadınlara kanser taraması yapıldı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli kadınlara kanser taraması yapıldı

Adana'da, Sarıçam Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriyeli kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Sarıçam Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriyeli kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tanju Altunsu, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında kanser taraması yaptıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında hafta boyunca 8 bin kadına kanser taraması yapmayı hedeflediklerini ifade eden Altunsu, "Temel amacımız kanseri erken dönemde teşhis etmek. Sadece bu şekilde etkinliklerle değil tüm şehirlerimizde Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezlerinde kadınlarımıza yönelik tarama faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Hedef grubunda olan tüm kadınlarımızı, sağlık personellerinin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
İşte son göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde hayatını sürdürüyor

İşte son göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde hayatını sürdürüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title