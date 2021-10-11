Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de

ARTUKLU, MARDİN (Bültenler) - Mardin'de düzenlenen 'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' programa katılan Bakan Gül'e Ak Parti Milletvekili Şehmuz Dinçel, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, 25. ve 26. Ak Parti Eski Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Mardinil protokolü eşlik etti.

Program sonrası Bakan Gül ve beraberindeki heyet, Mardin Artuklu Üniversitesi Kasımiye İslam Bilim Sanat Merkezinde Cuma Namazı kıldı.

Gül, kısa süre önce Üniversiteye devredilerek Kasımiye İslam Bilim Sanat Merkezin'e dönüştürülen medrese hakkında Mardin Artuklu ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'dan detaylı bilgi aldı.

Özcoşar, Bakan Gül'e Artuklu döneminde yapımına başlanan ve Akkoyunlu Hükümdarı CihangiroğluKasım Padişah'ın döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanmış olan medrese hakkında bilgilendirmelerde bulunarak şu an itibari ile medresenin İslam Bilim Sanat Merkezin'e dönüştürüldüğünü aktardı.

Bakan Gül, Mardin'de çeşitli kurumlara yaptığı ziyaret ve incelemeler sonrasışehirden ayrıldı.

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