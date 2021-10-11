Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de

Bültenler - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki heyet ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

ARTUKLU, MARDİN (Bültenler) - Mardin'de düzenlenen 'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' programa katılan Bakan Gül'e Ak Parti Milletvekili Şehmuz Dinçel, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, 25. ve 26. Ak Parti Eski Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Mardinil protokolü eşlik etti.

Program sonrası Bakan Gül ve beraberindeki heyet, Mardin Artuklu Üniversitesi Kasımiye İslam Bilim Sanat Merkezinde Cuma Namazı kıldı.

Gül, kısa süre önce Üniversiteye devredilerek Kasımiye İslam Bilim Sanat Merkezin'e dönüştürülen medrese hakkında Mardin Artuklu ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'dan detaylı bilgi aldı.

Özcoşar, Bakan Gül'e Artuklu döneminde yapımına başlanan ve Akkoyunlu Hükümdarı CihangiroğluKasım Padişah'ın döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanmış olan medrese hakkında bilgilendirmelerde bulunarak şu an itibari ile medresenin İslam Bilim Sanat Merkezin'e dönüştürüldüğünü aktardı.

Bakan Gül, Mardin'de çeşitli kurumlara yaptığı ziyaret ve incelemeler sonrasışehirden ayrıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Sergio Perez Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:33:26. #1.11#