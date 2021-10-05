Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 16. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırlangıç adası, ayrılıklara, kavuşmalara, yeni dostluklara ve herkesin hayatında bolca karmaşaya gebedir. Haziran ayrılık acısıyla yanıp kavrulmaktadır. Ancak bu ayrılık Haziran kadar Poyraz'ı etkilemiş gibi görünmemektedir. Haziran kendisi kadar acı çekmediğini düşündüğü Poyraz'ın fabrikayı da satışa çıkardığını öğrenince iyice sinir olur. Poyraz, Haziran ile bütün bağlarından kurtulmaya çalışıyor gibidir.

Yaşadığı ayrılığın üzerine bir de iş teklifi alması Haziran'ın kafasını iyice karıştırır. Sanki etrafındaki her şey ve herkes onu adadan uzaklaştırmaya çalışıyor gibidir. En çok da Poyraz… Bütün bunların bir tesadüf mü yoksa birinin planı mı olduğunu merak eder Haziran.

Diğer yandan Poyraz, Aliye'nin kendisinden gizli borçlarını ödediğini öğrenir. Bu hamle Aliye'nin hayrına sonuçlanmayacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İdil yüzünden sürekli Poyraz'a karşı bilenen Batu yeni planlar peşindedir. Poyraz'ın hayatını zorlaştırmak için attığı adımlar onu bir İstanbul yolculuğu yapmaya sürükleyecektir. İdil ise artık bir dönemin sonuna yaklaştığının farkındadır, kalbinin başka biri için attığını kabullenmek ise o kadar kolay olmayacaktır.

Adaya gelen bir misafir sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşen Biricik, Melisa ve Alper ile düşmanlığı ve kendi mutluluğu arasında bir seçim yapacaktır. Bu seçim hem Biricik için hem de Melisa ve Alper için yeni bir sayfanın açılmasına yarayacaktır.

Poyraz'ın gerçek duygularını öğrenmeye çalışan Haziran son çareyi iş teklifini kabul edip adadan gitmekte bulacaktır. Poyraz'ın onu durduracağını, gitmesine engel olacağını ümit etmektedir hep… Oysa Poyraz bir süredir aşkının mutlu ve özgür olması için acısını kalbine gömmeyi tercih etmiştir. Haziran'ın iyiliği için verdiği bu karar iki sevgilinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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