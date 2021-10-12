Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 17. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR TV canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 17. Bölüm 2. Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 17. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 17. Bölüm fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 17. bölüm canlı izle! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

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ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık… Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu'nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır. Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektirecektir. Doygun'un adaya gelişi herkesi hazırlıksız yakalayacaktır.

Bu sırada adanın tek beklenmedik ziyaretçisi Doygun değildir. Gizemli bir kadın, ada sokaklarında dolaşmaya başladığında, onu tanıyanlar Poyraz için bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu anlarlar. Poyraz ve Haziran, bu gizemli kadın yüzünden büyük bir sınavın eşiğine adım adım yaklaşıyordur.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

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