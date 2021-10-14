Activision, Call of Duty: Vanguard ve Warzone için anti hile sistemi Ricochet'i duyurdu! - Haberler
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Activision, Call of Duty: Vanguard ve Warzone için anti hile sistemi Ricochet'i duyurdu!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Activision, Call of Duty: Vanguard ve Warzone için anti hile sistemi Ricochet'i duyurdu!

Ricochet, oyundaki hilecilerle mücadele etmeyi uman bir anti hile sistemi olacak.

Activision, Call of Duty: Vanguard ve popülerliğini her zaman koruyan Call of Duty: Warzone için Ricochet'i duyurdu. Ricochet, oyundaki hilecilerle mücadele etmeyi uman bir anti hile sistemi olacak.

Call of Duty: Vanguard, seriyi İkinci Dünya Savaşı dönemi köklerine geri götüren yıllık birinci şahıs askeri nişancı oyununun en son yinelemesidir. Call of Duty: Modern Warfare (2019) ve Warzone ile aynı motor üzerine inşa edilen yeni oyun, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların dikkatini çekti.

Call of Duty: Warzone tartışmasız günümüzün en çok oynanan video oyunlarından biri oldu. Activision, oyundaki hileleri önlemeye yönelik bazı adımlar atmış olsa da, oyun içinde hile yapanlarda önemli bir azalma görülmedi ve bu şimdi değişmek üzere gibi görünüyor.

Ricochet, hile ile mücadele için çok yönlü bir yaklaşım benimsiyor. Bu, hileyi belirlemek için analitiği izleyen yeni sunucu tarafı araçları, hilecileri ortadan kaldırmak için gelişmiş araştırma süreçleri, hesap güvenliğini güçlendirmek için güncellemeler ve daha fazlasını içerecek.

Easy Anti-Cheat ve BattleEye gibi birkaç önde gelen hile karşıtı sistem olmasına rağmen, Riot Games'in popüler oyunu VALORANT için geliştirilen Vanguard, hile önleme uygulamasıdır. Vanguard, Valorant'ı bilgisayar korsanlarından ve dolandırıcılardan korumakta oldukça başarılı oldu ve Ricochet, Call of Duty: Vanguard ve Warzone için aynısını yapabilir.

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