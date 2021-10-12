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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 710 artışla 714 bin 64'e yükseldi.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 710 artışla 714 bin 64'e yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 116 bin 528 artarak 44 milyon 456 bin 936 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı 714 bin 64'e ulaştı.

California, 4 milyon 787 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 129 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada yine California yer alırken, Texas'ta can kayıpları 67 bini, Florida'da ise 56 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,2'sine en az bir doz, yüzde 67,8'ine ise iki doz, yüzde 7'sine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 889 binden fazla kişiye ilk doz, 187,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı. 7,79 milyondan fazla kişi ise üçüncü doz aşı oldu.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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