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ABD Başkanı Biden, iklim konferansında uyudu

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ABD Başkanı Biden, Roma'daki G20 toplantısından sonra İskoçya'daki küresel iklim konferansına geçti. Yoğun programın ardından Biden'ın konferansta bir süre gözlerini kapattığı görüldü. Yardımcılarından birinin uyandırdığı Biden'ın bu görüntüleri Trump'ın seçim kampanyası boyunca Biden için kullandığı "Uykucu Joe" ifadelerini akıllara getirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. G20'yi geride bırakan birçok lider, İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi'ne geçti. ABD Başkanı Joe Biden da yoğun G20 programın ardından zirveye katıldı.

KONFERANSTA UYUDU

Burada bir konferansa katılan Biden'ın uyuklaması dikkat çekti. Konferansta bir engelli hakları aktivistinin mesajı okunduğu sırada Biden'ın gözlerinin kapandığı görüldü.Bir süre uyuklayan Biden'ı yardımcılarından biri uyandırdı. Joe Biden'ın gözlerini yaklaşık 30 saniye boyunca açmakta zorlandığı o anlar kameralara yansıdı.

TRUMP'IN "UYKUCU" İFADESİ AKILLARA GELDİ

Bu görüntülerin ardından, Eski Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca Biden için kullandığı 'Sleepy Joe' (uykucu Joe) ifadelerini akıllara getirdi.

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