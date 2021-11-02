600 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Kasım ayı oyunları açıklandı!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Amazon, Prime abonelerine özel her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi kozmetikler vermeye devam ediyor. Bu ay Amazon Prime Gaming'de Control Ultimate Edition, Dragon Age: Inquisition, Rise of the Tomb Raider ve daha fazlasını ücretsiz şekilde Amazon Prime üyelerine veriyor.
Amazon Prime Gaming Ekim ayında kullanıcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Ekim ayında Star Wars: Squadrons, Alien Isolation, Ghostrunner ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Kasım ayında Control Ultimate Edition, Dragon Age: Inquisition, Rise of the Tomb Raider'ın yanında birçok bağımsız oyun veriyor.
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.
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AMAZON PRIME GAMING KASIM AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI
- Dragon Age: Inquisition
- Control Ultimate Edition
- Rise of the Tomb Raider
- Puzzle Agent 2
- Rogue Heroes: Ruins of Tasos
- Secret Files: Sam Peters
- BAFL – Brakes Are For Losers
- Liberated
- Demon Hunter 2: New Chapter
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