600 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Kasım ayı oyunları açıklandı!

Amazon Prime Gaming Ekim ayında kullanıcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Ekim ayında Star Wars: Squadrons, Alien Isolation, Ghostrunner ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Kasım ayında Control Ultimate Edition, Dragon Age: Inquisition, Rise of the Tomb Raider'ın yanında birçok bağımsız oyun veriyor.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

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AMAZON PRIME GAMING KASIM AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Dragon Age: Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Puzzle Agent 2

Rogue Heroes: Ruins of Tasos

Secret Files: Sam Peters

BAFL – Brakes Are For Losers

Liberated

Demon Hunter 2: New Chapter

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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