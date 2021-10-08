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6 KİŞİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ, YAKALANIP TUTUKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 6 kişinin motosikletini çaldığı iddia edilen Ali Doğan (27), yakalanıp, tutuklandı.

ADANA'da 6 kişinin motosikletini çaldığı iddia edilen Ali Doğan (27), yakalanıp, tutuklandı. Ele geçirilen 3 motosiklet ise sahiplerine tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay 6 kişinin motosikletlerinin çalındığını belirtip, şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Merkez ilçelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen ekipler, motosikletleri aynı kişinin çaldığını ve sarı bir tişört giydiğini tespit etti. Şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali Doğan olduğu belirlendi.

Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, Doğan'ı evde bulamadı. Evde önlem alan ekipler, Doğan'ın hırsızlık yaparken giydiği sarı tişörtün de yıkanıp bahçedeki ipe serildiğini tespit etti. Evine dönüşte kapıda polisleri gören Doğan, kaçmaya çalıştı. Doğan, kısa bir süre sonra ekiplerce yakalandı. Bölgede araştırma yapan ekipler, motosikletlerden 3'ünün evin olduğu sokakta park halinde buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

6 KİŞİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ, YAKALANIP TUTUKLADI

6 KİŞİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ, YAKALANIP TUTUKLADI

6 KİŞİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ, YAKALANIP TUTUKLADI

6 KİŞİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ, YAKALANIP TUTUKLADI

6 KİŞİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ, YAKALANIP TUTUKLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 6 KİŞİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ, YAKALANIP TUTUKLADI - Haberler
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