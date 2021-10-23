5 tane kaplanın arasına köpeği bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı

Sosyal medyada viral olan bir video, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Pozitif adlı sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, aynı kafeste yaşayan kaplanlar ve köpeğin hikayesi yer alıyor. Hayvanat bahçesini ziyaret etmeye gidenler, kaplanların köpeğe saldıracağı korkusu ile görüntüyü izlerken, asıl hikayeyi duyunca hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadılar.

KAPLANLARA ANNELİK YAPTI

Kaplanların genelde vahşi oldukları bilinir. Ancak bu videoda kaplanların oldukça uysal oldukları görülüyor. Çünkü karşılarındaki köpek, onların düşmanı değil aksine anneleri. Küçüklüklerinde anneleri tarafından terk edilen kaplanlara görüntüdeki köpek tarafından sahip çıkıldı.

KÖPEK BİR HAYLİ YAŞLI

Görüntülerde kaplanların, köpeğin yanına giderek başlarını okşadığı görülüyor. Ancak köpeğin tepkisiz kaldığı izleniyor. Bunun nedeni ise köpeğin, kaplanların küçüklüğünde sürekli başlarını okşaması. Fakat köpek bir hayli yaşlı olduğundan çocuklarının bu eylemine karşılık veremiyor.

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