5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri' Kozan'da yapıldı

KOZAN, ADANA (Habermetre) - 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri' Kozan'da yapıldıAdana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu organizasyonunda Kozan İsmet Atlı Şehir stadyumunda yapılan Karakucak güreşlerinde milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu. 30 kilogram ile 130 kilogram arası 550 pehlivanın ter döktüğü Kozan İsmet Atlı Şehir Stadyumu'nda rakibini yere seren İbrahim Bölükbaşı başpehlivan seçilirken, Hüseyin Gündüz, Halil Habur ve Fatih Yaşarlı rakiplerini yenerek derece almaya hak kazandı. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'ne Dünya şampiyonu Harun Doğan, Sabahattin Öztürk, Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kılıç, Avrupa şampiyonu Mehmet Özenceli, İsmet Atlı'nın kardeşi milli güreşçi Hüseyin Atlı, milli güreşçi Celal İnceler, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ve çok sayıda davetli ve güreşçi aileleri ile birlikte katılım sağladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu ve gururlu olduklarını kaydederek, "İsmet Atlı'yı anmak büyük gurur. Çünkü bu insanlar unutulmaz ve unutulmaması gereken insanlar. Mersinli Ahmet gibi yine karakucak güreşlerindeki bizim şanlı bayrağımızı göndere çekenleri asla unutmamalıyız" dedi. Güreş müsabakalarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tüm güreşçilere 100 TL ile 500 TL arasında destek ikramiyesi verdi. Sabah saat 10. 00'da başlayan ve akşam saat 20. 00'ye kadar süren güreş müsabakasında başpehlivanlar stadyumda aydınlatma yetersiz olduğu için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının farlarından verilen ışık altında rakiplerini devirmek için mücadele etti. 11. 10. 2021

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