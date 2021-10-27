5 GÜNDÜR KAYIPTI, UÇURUMDA CESEDİ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 GÜNDÜR KAYIPTI, UÇURUMDA CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
5 GÜNDÜR KAYIPTI, UÇURUMDA CESEDİ BULUNDU

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Dereli'nin (53) 200 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.

İSTANBUL (DHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Dereli'nin (53) 200 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.

İstanbul'dan memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine tatile gelen emekli Mehmet Dereli, cumartesi sabahı aracını İnek Denizi mevkisine park etti, 2 köpeğiyle yürüyüşe çıktı. Sivri Tepe yakınındaki Oluklacı bölgesinde ailesiyle telefonda görüşen Mehmet Dereli'den bir daha haber alınamadı. Aynı günün akşamı Dereli'ye ait 2 köpeğin otomobilin bulunduğu alana gelmesi üzerine yakınları, polise haber verdi. Dereli'yi arama çalışmalarına, polis, AFAD görevlileri, Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği üyesi dağcılar ve komandolar katıldı. Bölgeyi bilen çobanların da destek verdiği, 5 gündür süren arama çalışmalarında ekipler Dereli'nin Oluklacı mevkisindeki uçurumda cesedini tespit etti. Yaklaşık 200 metre uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybettiği anlaşılan Dereli'nin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

5 GÜNDÜR KAYIPTI, UÇURUMDA CESEDİ BULUNDU

5 GÜNDÜR KAYIPTI, UÇURUMDA CESEDİ BULUNDU

5 GÜNDÜR KAYIPTI, UÇURUMDA CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Sokakta ölü bulunan Hülya, kendini vurmuş

Son dakika haberi! Sokakta ölü bulunan Hülya, kendini vurmuş

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu...

 MODEL SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YÖNETMENİN DAVASI UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ

MODEL SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YÖNETMENİN DAVASI UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title