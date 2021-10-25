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5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali sona erdi

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Kültür Sanat
5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali sona erdi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali sona erdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali sona erdi.

Altınözü Milli İrade Parkı'nda düzenlenen festivalin ikinci günü aba güreşiyle başladı. Zeytin yeme yarışması ile devam eden festivalde, Gökhan Güney, Ankaralı Yasemin ve Hakkı Bulut konser verdi.

Konserlerden sonra kapanış konuşmasını yapan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, sanatçılara ve festivale gelenlere teşekkür etti.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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