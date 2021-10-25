Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali sona erdi.

Altınözü Milli İrade Parkı'nda düzenlenen festivalin ikinci günü aba güreşiyle başladı. Zeytin yeme yarışması ile devam eden festivalde, Gökhan Güney, Ankaralı Yasemin ve Hakkı Bulut konser verdi.

Konserlerden sonra kapanış konuşmasını yapan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, sanatçılara ve festivale gelenlere teşekkür etti.