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30 yıl önce milletvekilinin oğlunu öldürmüştü, Sakarya'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
30 yıl önce milletvekilinin oğlunu öldürmüştü, Sakarya'da yakalandı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda,30 yıl önce dönemin Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesi olayının faili olan ve silahlı yağma suçundan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan...

SAKARYA (İHA) - SAKARYA (İHA) – Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda,

30 yıl önce dönemin Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesi olayının faili olan ve silahlı yağma suçundan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu da tespit edilen A.G. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. 1991 yılında eski SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesi olayının da faili olduğu öğrenilen şahıs cezaevine gönderildi. - SAKARYA

30 yıl önce milletvekilinin oğlunu öldürmüştü, Sakarya'da yakalandı

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