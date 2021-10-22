30 Binden Fazla Oyuncu FIFA 22'den Banlandı

Oyunun hatasından faydalanan 30 binden fazla oyuncu Fıfa 22 Ultimate Team'den geçici süreliğine ban yedi.

EA'in FIFA ile Anlaşamamasının Nedeni Lisans Ücreti Olabilir

Popüler futbol oyunu serisi FIFA'nın en güncel oyunu olan FIFA 22'de birçok oyuncu banlanmaya başladı. Electronic Arts, banlar hakkında açıklamalarda bulundu. Eurogamer tarafından yapılan habere ve FIFA Direct Communication'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre oyunda yer alan bir hatadan faydalanan oyuncular geçici olarak banlandı.

FIFA 22 Ultimate Team üzerinde gerçekleşen bu ban olayda oyuncular maç esnasında PlayStation veya Xbox cihazlarında ana menüye geri dönüş yapıp maçın iptal olmasını bekliyorlar. Maç zaman aşımına uğruyor ve 20-0'lık bir galibiyet elde ediliyor. Bu ilginç hata ile maç kaybeden oyuncular bu tekniği kullanarak galibiyet alabiliyorlar.

FIFA Direct Communication tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 binden fazla oyuncu bu hatadan faydalandığı için 7 günlüğüne oyundan banlandı. Bu oyuncular 7 gün boyunca FUT oynamayacak. Ayrıca banlanan oyuncular bu hafta düzenlenecek FUT Champions finallerine katılamayacak. Her ne kadar ban süresi 7 gün olarak belirtilse de bazı oyuncular 1000 günlük ban yediğini açıklamaktalar. EA tarafından yapılan açıklamaya göre bu sadece bir görsel hata. Oyuncular 7 gün banlı kalacak.

FIFA 22'den banlanan 30 binden fazla oyuncu önümüzdeki hafta oyuna kaldığı yerden devam edebilecekler. Galibiyetlerden kazandığı ödüller ise ellerinden alınmayacak. Electronic Arts'ın FIFA 22 oyuncuları için hazırladığı "Pozitif oyun sözleşmesini" buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Siz bu FIFA 22 ban haberi hakkında neler düşünüyorsunuz? FIFA 22 oynadınız mı? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilir ve güncel oyun haberler i için sitemizi takip edebilirsiniz.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri