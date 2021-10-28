29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
KARAMAN (AA) - Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri katıldı.