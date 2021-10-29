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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Sakarya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Valiliğince Adapazarı ilçesindeki Ormanpark'ta düzenlenen kabulde konuklarını karşılayarak bayramlarını kutladı.

Daha sonra masaları gezen Vali Kaldırım, katılımcılarla sohbet etti.

Programda Vali Kaldırım'a, Garnizon Komutanı Piyade Albay Fahri Can Çağlar ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de eşlik etti.

Törende, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra basın mensupları da yer aldı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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