29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Selin Sarı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, semt pazarında devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak katılımcıların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunları gösterisi yaptığı törende, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeler verildi.