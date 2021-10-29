29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Selin Sarı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, semt pazarında devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak katılımcıların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunları gösterisi yaptığı törende, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeler verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet Bayramı coşkusu sürüyor! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Cumhuriyet Bayramı coşkusu sürüyor! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

 Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title