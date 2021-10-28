29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Sivas'ın Şarkışla, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Suşehri Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende ise Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Ulaş ilçesinde de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.