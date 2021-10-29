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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Burdur Karamanlı'da törenlerle kutlandı

AA / Murat Çoban - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Burdur Karamanlı'da törenlerle kutlandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Karamanlı Spor Salonu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Emirhan Arıkan ve İlçe Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, öğrenci ve vatandaşları selamladı.

Kaymakam Arıkan, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bugünün Türk Milletine hükmetmeye ve tutsak etmeye çalışan kuvvetlere, bütün dünyanın gözü önünde meydan okunduğu günün yıl dönümü olduğunu söyledi.

Türk milletini tutsak etmek isteyen güçlerin başarılı olamadığını vurgulayan Arıkan, "Çünkü Anadolu, elleri nasırlaşmış, yüreği tunçlaşmış, vatan diye erkeğinin yanında kundaktaki çocuğuyla cepheden cepheye koşan anaların yurdudur. Çünkü Anadolu, özgürlük için kanlarını düşünmeden dökenlerin, canlarını hiçe sayanların, düşmanın topuna, güllesine göğsünü siper edenlerin yurdudur." diye konuştu.

Törende, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu, şarkı söyledi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödülleri verildi.

Karamanlı Belediyesi Mehteran Takımının gösterisinin ardında geçit töreni yapıldı.

AA / Murat Çoban - Son Dakika Haberleri
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