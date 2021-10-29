29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ahmet Yesevi Üniversitesinde Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı, 29 Ekim 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ve büyük bir coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kazakistan Milli Marşı'nın ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Dr. Janar Temirbekova, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Eren Akdeniz'in açış konuşmalarıyla başladı.

Kutlama konuşmasında Prof. Dr. Şimşek, "Malazgirt Zaferi'nden bugüne pek çok cephede bin yıldır sürdürdüğümüz bağımsızlık mücadelesinde her bir karışı şehit toprağıyla sulanan vatanımızı bizlere emanet eden şehitlerimizi, İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı ve Kurtuluş Savaşı'nın en önemli mirasıdır" diyerek Türk milleti ve Türk dünyası için bağımsızlığın, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Ardından söz alan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamanın ayrı bir anlam ifade ettiğini belirterek Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalizmle mücadelesinin Türk dünyasının birliği, beraberliği ve bağımsızlığı için örnek teşkil ettiğine dikkat çekti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi personellerinin ve öğrencilerinin katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni; halk oyunları, dans gösterileri ve müzik dinletisi ile devam etti.

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni, Ahmet Yesevi Üniversitesi ailesinin bir araya geldiği hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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