GAZİANTEP (İHA) - 25 arı kovanı yandı, binlerce arı telef oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde arı kovanlarının yanması sonucu 25 arı kovanı ile birlikte binlerce arı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz kırsal mahallesinde Bayram Karademir'in evinin bahçesinde bulunan 30 arı kovanının bulunduğu alanda sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar İtfaiye ve Jandarma'ya haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 25 adet arı kovanı ile birlikte, binlerce arı telef oldu. Maddi zararın ise yaklaşık 45 bin lira olduğu öğrenildi.

Yanan kovanların sahibi Bayram Karademir, "Bir süredir ailecek evde değildik. Evde olmadığımız anda arı kovanlarımın yanmasıyla ilgili kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklama yapıldığından şüpheleniyorum. Yetkililerin yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatarak evde olmadığımız bir anda evimin bahçesinde bulunan 25 adet arı kovanımın içindeki binlerce arıların telefine neden olanların biran önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Araban İlçe Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.