24 Ekim elektrik kesintisi! AYEDAŞ BEDAŞ SEDAŞ arıza, kesinti duyuruları! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İSTANBUL (Haberler.com) - 24 Ekim elektrik kesintisi saatleri araştırılıyor.Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 24 Ekim PazarBoğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, 24 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ BEDAŞ SEDAŞ arıza, kesinti duyuruları!

24 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

24 EKİM AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 24 EKİM

BEDAŞ ARNAVUTKÖY KESİNTİLERİ

NO: 7831097

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALBAYRAK, ALPGİRAY, ALPSOY, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BEDESTEN, BÜŞRA, BİRDAL, CANDAŞ, CANSU, CEVİZLİBAĞ, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EFELER, EFTELYA, EMRE, ERCİYES, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLAÇTI, GÜLCAN, GÜLTEPE, IŞILAY, KALDIRIM, KEMALİYE, KISMET, KOZLUK, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NEŞENUR, NURAN, NURTEN, NÜKTE, NİGAR, ONAY, PAŞALI, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SARI ZEYBEK, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, VAHİD, YAHYA, YEŞİLAY, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YONCA, YUVAM, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜLÜM, ÖZGÜNER, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 24/10/2021 02:00:00 - 24/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7831114

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk/ YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 24/10/2021 09:00:00 - 24/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7851343

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah MISIR, ÖZÇINAR sk bölgelerinde 24/10/2021 09:00:00 - 24/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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