24 Ekim 2021 Star Yayın Akışı - Haberler
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24 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
24 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

24 Ekim 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Ah Nerede

02:15 Ah Nerede

03:45 Güzel Köylü

06:00 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler 2 : Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

24 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

24 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

24 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

24 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

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