2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması 1.gün sonuçları

Yılın en büyük espor turnuvalarından biri olan 2021 Dünya Şampiyonası'nda ilk günü geride bıraktık. İçerisinde birçok hikaye barındıran ana grup aşamasında bugün üst üste sekiz maç oynandı. Turnuvanın açılış mücadelesinde son şampiyon Damwon KIA 2019 yılının şampiyonu FunPlus Phoenix'i herkesin beklediğinin aksine kolayca mağlup etti.

Öte yandan geçtiğimiz sene Dünya Şampiyonası'nı kaçırdıktan sonra 2021 yılında çok daha güçlü geri dönen Faker, DetonatioN FocusMe karşısında hayranlarına resital sundu. Avrupa vs Amerika mücadelesi de ilk güne heyecan katan unsurlardan biri oldu. Temsilcimiz Armut'un ekibi MAD Lions grubun ilk maçında LCS temsilcisi Team Liquid'e mağlup oldu.

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması 1.gün sonuçları

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması 2.gün fikstürü

Turnuvanın ilk gününde oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz. Yarın temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için GEN karşısında önemli bir maça çıkacak. Ayrıca günün açılış mücadelesinde Faker ile Scout'un çarpışmasını izleyeceğiz. 100 Thieves ekibi de DFM karşısında gruplardaki ilk galibiyetini alabilir.

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