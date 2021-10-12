2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı - Haberler
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2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı

BİLECİK'te, 2 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan lise öğretmeni Taner Baştuğ (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te, 2 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan lise öğretmeni Taner Baştuğ (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent merkezindeki lisede 2 kız öğrenci, bir süredir öğretmen Taner Baştuğ'un cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu hem rehber öğretmenlerine hem de ailelerine bildirdi. Ailelerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Baştuğ, gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Baştuğ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taner Baştuğ, 'cinsel taciz' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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