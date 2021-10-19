19 Ekim Muhtarlar Günü Bergama'da törenle kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bergama'da bir tören düzenlendi.

Muhtarlar günü dolayısıyla bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Demokrasimizin gözbebeği, yerinde yönetimin ilk temsilcileri olan muhtarlarımızın gününü kutlarım" dedi.

18'i merkezde olmak üzere toplam 137 mahallesi ile geniş bir yerleşim alanına sahip Bergama'da düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Seçilmiş Faal Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Yaramış, Bergama Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Erol, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve protokol üyeleri katıldı.

BAŞKAN KOŞTU; "MİLLETİMİZE EN YAKIN İDARİ BİRİM MUHTARLARIMIZ BİZİM DE GÖZBEBEĞİMİZ"

Muhtarlar Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Demokrasimizin gözbebeği, yerinde yönetimin ilk temsilcileri, millet tarafından seçilen millete en yakın idari birim, bizim en büyük ortağımız ve çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızın gününü kutlarım. Her bir hemşehrimizin devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlarımızdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi,'Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır, kılcal damarıdır.' Kamu yönetiminin en iyi şekilde yerine getirilmesi yolunda, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket eden önemli bir hizmet odağıdır. Biz de belediye olarak bu bilinçle çalışmalarımızı yürütmeye, yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla iş birliğine bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz" dedi.

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