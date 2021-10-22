19 Ekim Muhtarlar Günü Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlar heyetini makamında kabul ederek tüm mahalle ve köy muhtarlarının Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

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