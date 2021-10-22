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19 Ekim Muhtarlar Günü

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19 Ekim Muhtarlar Günü

19 Ekim Muhtarlar Günü Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlar heyetini makamında kabul ederek tüm mahalle ve köy muhtarlarının Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlar heyetini makamında kabul ederek tüm mahalle ve köy muhtarlarının Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

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