Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi - Haberler
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Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da kendisinden bir süredir haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da kendisinden bir süredir haber alınamayan genç evinde ölü bulundu. Gencin 15 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde kötü kokuların gelmesi üzerine komşular, durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, apartman dairesine girdiklerinde bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin Uğur Kabal isminde bir gence ait olduğu belirlendi. Tek başına yaşadığı öğrenilen Uğur Kabal'ın yaklaşık 15 gün önce vefat ettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Uğur Kabal'ın cenazesi, polis ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evinde ölü bulundu, 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi - Haberler
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