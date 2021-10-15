15 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı? - Haberler
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15 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı?

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15 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı?

Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta, bugün ekrana gelen yeni bölümü ile izleyicileri ekrana bağladı. Demet Akalnın'ın ekranda olmadığı haftanın finali ile ekrana gelen bölümde izleyiciler 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı, etti. İşte sonuçlar…

Gelinim Mutfakta programı izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin diyalogları dikkatleri çekerken haftanın son gününde 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı, merak edildi. Peki, 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim kazandı? İşte, Demet Akalaın2ın ekranda olmadığı final bölümünde detaylar…

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Geçen Hafta Altını kim kazandı:

8 Ekim Cuma günü altını kazanan isim Aslıhan oldu.

Geçen Hafta Bilezikleri kim kazandı?

10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği kazanan gelin Aslıhan oldu.

Geçen Hafta Elenen İsim:

Sümeyye Demir

15 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı?

15 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Büşra Nur:

Aslıhan:

Yeşim:

Yaren:

Yarışma henüz sona ermedi. Sonuçlar açıklandığında sayfamızdan sonuçları öğrenebilirsiniz.

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Haber: 15 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altınları (bilezik, çeyrek) kim kazandı? - Haberler
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