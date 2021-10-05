14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel
14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı

GAZİANTEP'te bisikleti ile yolun karşına geçmeye çalışan Uğur Emre Dalkılıç'a (14) çarparak ağır yaralanmasına neden olan otomobilin kaçan sürücüsü Ahmet Alagöz yakalandı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - GAZİANTEP'te bisikleti ile yolun karşına geçmeye çalışan Uğur Emre Dalkılıç'a (14) çarparak ağır yaralanmasına neden olan otomobilin kaçan sürücüsü Ahmet Alagöz yakalandı. Gözaltına alınan Alagöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 3 Ekim akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'nde meydana geldi. Bisikleti ile yolun karşına geçmek isteyen Uğur Emre Dalkılıç'a, geri manevra yapan Ahmet Alagöz yönetimindeki 34 BHR 422 plakalı otomobil çarptı. Sürücü aracıyla kaçtı. Yaralanan Dalkılıç, olay yerine gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakım servisine alınan Dalkılıç'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, otomobil sürücüsünün Ahmet Alagöz olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Alagöz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin geri yönde hareket ettiği ve bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa çarptığı, sürücünün durmayarak kaçtığı yer aldı.


14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı

14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı

14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı

14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Son Dakika Haberleri
Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Engin Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Gülşen Haluk Levent Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Kenan Karaman Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:36:13. #1.17#