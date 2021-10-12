12 Ekim 2021 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Yalancı

02:45 İçimizden Biri

04:45 Yeni Gelin

06:30 1 Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 1 Başka Güzel Hazırlık

13:00 1 Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:45 İçimizden Biri

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