112'yi aramayan muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı iddiası

MENTEŞE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücü Mestan G.'nin çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirmiş, Mestan G. ve akrabaları tarafından 112'nin aranmaması büyük tepki toplamıştı. Olay sonrası 112 aramadığı için büyük tepki toplayan Yeniköy Muhtarı Bayram Güner'in de görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında ihmal iddiası ile işlem başlatıldığı iddia edildi.

Menteşe Kaymakamlığı tarafından Kemçin'in ailesine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığı Makamına elektronik posta yoluyla göndermiş olduğunuz 23.09.2021 tarihli iletide belirtilen konu ile ilgili Yeniköy (Merkez) Mahalle Muhtarı Bayram Güner hakkında Kaymakamlığımızca gerekli inceleme yapılmış olup, yapılan inceleme sonucu; Menteşe Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile İlçemiz Yeniköy (Merkez) Mahalle Muhtarı Bayram Güner İlçe İdare Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar 21.10.2021 tarihinde muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış olup, ayrıca Yeniköy (Merkez) Mahalle Muhtarı Bayram Güner hakkında görevi ihmal iddiasıyla ilgili 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme başlatılmıştır." - MUĞLA

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