112 kilo uyuşturucu ile yakalandı; aldığının iki katına satacakmış - Haberler
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112 kilo uyuşturucu ile yakalandı; aldığının iki katına satacakmış

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
112 kilo uyuşturucu ile yakalandı; aldığının iki katına satacakmış

KAYSERİ'de 2 gün önce polisin düzenlediği operasyonda eşya yüklü kamyonette bulunan 112 kilo uyuşturucuyu taşıyan şüpheli M.K., tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - KAYSERİ'de 2 gün önce polisin düzenlediği operasyonda eşya yüklü kamyonette bulunan 112 kilo uyuşturucuyu taşıyan şüpheli M.K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, 2 gün önce Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nin kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı. Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu. Araçta hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' arama yaptı. Jack'in verdiği tepki sonucu çantalar içine gizlenmiş, eşyalarla kamufle edilmiş ve piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 109 kilo skunk ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.Emniyette sorgulanan M.K. uyuşturucuyu 1 milyon TL'ye Diyarbakır'dan aldığı ve İstanbul'a götürerek daha yüksek miktarda satmayı amaçladığı belirtildi. M.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


112 kilo uyuşturucu ile yakalandı; aldığının iki katına satacakmış

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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