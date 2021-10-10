10 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Ada Masalı

03:45 Güzel Köylü

04:30 Kiralık Aşk

05:30 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı