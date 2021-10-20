1 Dolar ne kadar oldu? 20 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 20 Ekim Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 20 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 20 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

20 Ekim bugün 1 Dolar 9,3218 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,3218 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,3243 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

20 Ekim bugün 1 Euro 10,8368 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,8380 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,8457 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 533,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 533,2 TL iken satış fiyatı ise 533,4 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,3218 TL

9,3218 TL 1 Euro ne kadar : 10,8368 TL

10,8368 TL 1 Gram Altın ne kadar : 533,0 TL

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