09 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

06:45 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Ada Masalı

17:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

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