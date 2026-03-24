Zuhal Kalaycıoğlu tutuklandı mı? Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi de tutuklandı mı?

Ümraniye'de gerçekleşen Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ve yakın çevresinin durumu gündemin odağına oturdu. Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar ve gelişmeler, olayın aile boyutunu da gündeme taşıdı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZUHAL KALAYCIOĞLU TUTUKLANDI MI?

Hayır, Zuhal Kalaycıoğlu, olay sonrası gözaltına alınmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve tutuklanmadı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYI NEDİR?

Olay, 19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önüne gitti. Bu sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen bazı şüpheliler tarafından grubun bulunduğu araca ateş açıldı. Saldırıda Kundakçı ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şunlardır: Aleyna Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K. ve E.T.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Toplam 10 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla veya serbest bırakıldı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine gelen şüpheliler tarafından aracına açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.