Zonguldak okullar tatil mi, 31 Mart Salı Zonguldak'ta okul yok mu (ZONGULDAK VALİLİĞİ)?

Zonguldak'ta okul yok mu, 31 Mart Salı günü dersler iptal mi edildi? Batı Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 31 Mart Salı Zonguldak okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Salı günü Zonguldak'ta gökyüzünün büyük oranda açık ve güneşli olması öngörülüyor. Karadeniz'in serin havasına rağmen güneşin etkisiyle gündüz saatlerinde termometrelerin 16°C civarına kadar çıkması bekleniyor. Sahil kesimlerinde rüzgarın hafif esmesiyle birlikte, açık havada vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için oldukça elverişli koşullar söz konusu.

AKŞAM SAATLERİNDE SERİNLİK HİSSEDİLECEK

Gündüz güneşli havaya aldanmamak gerekiyor; zira akşam saatlerinden itibaren bölgede hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçecek. Gece en düşük hava sıcaklığının 7°C seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların, yaşanabilecek sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve yanlarına hafif bir dış giyim alarak tedbirli olmaları öneriliyor.

NEM VE RÜZGAR DURUMU

Meteorolojik verilere göre bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının gün içerisinde dengeli seyredeceği Zonguldak'ta, temiz ve ferah bir atmosfer etkili olacak. Deniz ulaşımını kullanacak olanlar için ise denizde önemli bir olumsuzluk beklenmiyor.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.