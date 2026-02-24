Haberler

Zonguldak okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Zonguldak'ta okul yok mu (ZONGULDAK VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Zonguldak genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası veliler ve öğrenciler "25 Şubat Çarşamba Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Zonguldak Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Zonguldak'ta okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Batı Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 25 Şubat Çarşamba Zonguldak okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

ZONGULDAK'TA 25 ŞUBAT HAVA DURUMU: SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Zonguldak'ta 25 Şubat günü kış koşulları etkisini sürdürecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, gün içinde aralıklı yağmur ve yer yer sulu kar görülebilir.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 4–6 derece aralığında seyretmesi, gece ise 0 derece civarına kadar düşmesi öngörülüyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranının yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışla birlikte ıslak zemin ve düşük sıcaklıkların ulaşımı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Zonguldak'ta soğuk ve yağışlı havanın hafta ortasında da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

