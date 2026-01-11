Zonguldak okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Zonguldak'ta okul yok mu (ZONGULDAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Zonguldak'ta okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Batı Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Zonguldak okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Zonguldak: Batı Karadeniz'de Kar ve Deniz Fırtınası

Zonguldak, 12-16 Ocak tarihleri arasında Batı Karadeniz'in en sert kış koşullarına ev sahipliği yapacak. Denizden gelen nemli havanın soğukla buluşmasıyla kentte yoğun yağışlar ve deniz taşkını riski gündeme gelebilir.

12-13 Ocak: Kıyıda Yağmur, İçeride Kar 12 Ocak Pazartesi günü Zonguldak kıyı şeridinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 6 derece ölçülürken, 13 Ocak Salı günü bu değer 2 dereceye kadar gerileyecek. Salı günü şehir merkezinde de karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri görülmesi tahmin ediliyor. Karadeniz üzerinden esecek olan kuvvetli fırtınanın dalga boyunu artırabileceği, kıyı şeridinde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

14-15 Ocak: Buzlanma ve Ulaşımda Aksama 14 Ocak Çarşamba günü yağışların etkisini azaltması bekleniyor ancak sıcaklıklar sıfır derece civarında kalacak. Gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düşecek olan sıcaklıklar, Zonguldak'ın engebeli arazi yapısında yolların buz tutmasına neden olabilir. 15 Ocak Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ereğli ve Alaplı ilçeleri ile şehir merkezi arasındaki ulaşım hatlarında gizli buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının önem kazanacağı bir döneme giriliyor.

16 Ocak: Hava Yumuşuyor Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma, Zonguldak'ta soğuk havanın yerini daha yumuşak bir sisteme bırakacağı gün olacak. Gündüz sıcaklığı 9-10 dereceye kadar yükselecek. Kar örtüsünün hızlı erimesiyle birlikte dik yamaçlarda heyelan riskinin artabileceği uyarısı yapılıyor. Bölge genelinde hafta başındaki fırtınalı havanın yerini sakin bir kış gününe bırakması bekleniyor.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.