Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, rövanşı var mı ZTK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabında maçların tek karşılaşma mı yoksa rövanşlı mı oynandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen statüye göre ZTK yarı final maçlarının formatı her sezon değişiklik gösterebildiği için, “Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, rövanş var mı?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

ZTK yarı final aşamasında uygulanan maç sistemi, takımların finale yükselme şansını doğrudan etkilediği için büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise “Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı oynanıyor yoksa iki ayaklı rövanş sistemi mi var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kupada formatın netleşmesiyle birlikte gözler kritik yarı final eşleşmelerine çevriliyor.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL ÇİFT MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

2025-2026 sezonu formatına göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşamasında çift maç ya da rövanş sistemi uygulanmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen yeni statü kapsamında tüm eleme turları tek maç üzerinden oynanırken, yarı final karşılaşmalarında da kazanan taraf doğrudan finale yükseliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL FORMATI

Ziraat Türkiye Kupası bu sezon 155 takımın katılımıyla oynanırken, organizasyon ön eleme, grup aşaması ve eleme turları şeklinde ilerliyor. Grup aşamasını başarıyla geçen ekipler çeyrek finale yükselirken, bu turdan itibaren tüm karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Yarı final eşleşmeleri ise kura çekimiyle belirleniyor ve ev sahibi avantajı da yine kura sonucuna göre netleşiyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

• Beşiktaş – Tümosan Konyaspor | 5 Mayıs 2026 | 20.30

• Natura Dünyası Gençlerbirliği – Trabzonspor | 13 Mayıs 2026 | 19.00 

Osman DEMİR
