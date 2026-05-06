Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, maçlar ertelendi mi?

Turnuvanın kritik virajında maçların ertelenip ertelenmediği konusundaki tartışmalar, açıklanan resmi programla son buldu. "Kupa maçları ertelendi mi, Gençlerbirliği - Trabzon spor maçı ne zaman oynanacak?" sorgularına yanıt arayan taraftarlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan yarı final müsabakası ve ardından Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşecek olan dev finalin saat bilgileri, spor gündeminin ilk sırasına yerleşti. İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final takvimine dair tüm detaylar.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası’nda finalistin belirleneceği bu kritik Yarı Final mücadelesi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Her iki takım da final biletini cebine koymak için parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan bu zorlu karşılaşmanın başlama saati 19:00 olarak belirlendi. Akşam saatlerinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan maçta, hakem düdüğüyle birlikte heyecan fırtınası başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu dev maçı şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor. Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak izlenebilecek.

ATV CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV kanalını televizyonunuzdan izlemek için aşağıdaki platform ve kanal numaralarını kullanabilirsiniz:

• Digiturk: 25. Kanal

• D-Smart: 25. Kanal

• Tivibu: 24. Kanal

• Turkcell TV+: 24. Kanal

• Vodafone TV: 25. Kanal

• Kablo TV: 24. Kanal

• Türksat Uydu ve İnternet: ATV, Türksat uydusu üzerinden ve resmi internet sitesi aracılığıyla şifresiz olarak takip edilebilmektedir.

MÜCADELE NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final heyecanı Ankara’da yaşanacak. Gençlerbirliği ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği bu dev maç, modern yapısıyla dikkat çeken Eryaman Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bordo-mavili ekibin deplasmanda avantaj arayacağı, Gençlerbirliği’nin ise sahasında sürpriz kovalayacağı maçın tüm detaylarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.