Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, ZTK final nerede, hangi statta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda final organizasyonunun nerede oynanacağı sorusu da gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Final müsabakasının oynanacağı stat ve şehir, turnuvanın gidişatına göre resmi olarak açıklanırken, Türkiye’nin dört bir yanından futbolseverler bu büyük karşılaşmayı yerinde takip edebilmek için detayları yakından izliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final, yarı final ve final takvimi resmen açıklandı. Yapılan duyuruya göre çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Turnuvada yarı final heyecanı ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde yaşanacak. Sezonun şampiyonunu belirleyecek büyük final mücadelesi ise 24 Mayıs’ta sahne alacak.

FİNAL MAÇI 24 MAYIS’TA OYNANACAK

Kupada sezonun en kritik karşılaşması olan final mücadelesi 24 Mayıs tarihinde futbolseverlerle buluşacak. Final maçının hangi statta oynanacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde resmi olarak açıklanacak. Bu süreçte hem finalist takımlar hem de futbol kamuoyu, finalin oynanacağı stadyumu merakla bekliyor.